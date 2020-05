Posto de Saúde do Maria Luiza avança para a parte final de construção

O espaço servirá de suporte de saúde para quase 15 mil pessoas

Da Redação

Além da nova Unidade Básica de Saúde do Residencial Caimã, em Rubião Júnior, que está praticamente pronta, a Prefeitura de Botucatu está construindo outro equipamento de saúde para atender uma importante parcela da população. O Residencial Maria Luiza já tem obras em andamento para mais um posto de saúde.

O espaço, que servirá de suporte de saúde para quase 15 mil pessoas dos bairros Santa Maria, Paratodos, Jardim do Bosque 1 e 2 e região, contará com a seguinte infraestrutura:

8 consultórios médicos, 2 consultórios de dentista, 1 consultório para ginecologista e urologista, 1 sala para inalação, 1 sala de emergência com 2 leitos, 1 sala de triagem, 1 sala para gesso, 1 para lavagem e descontaminação, 1 para agente de saúde, 1 farmácia, 1 sala para chefia de enfermagem, 1 sala para escovação de dentes, 1 depósito almoxarifado, 3 salas de reunião, 1 auditório, 1 copa, 2 vestiários, 2 banheiros públicos com adaptação para pessoas com necessidades especiais e 1 fraldário.

“Essa região do Maria Luiza se desenvolveu bastante nos últimos anos, especialmente com os diversos empreendimentos de moradia popular que levaram milhares de famílias para essa localidade. Estamos melhorando o atendimento básico de saúde com este novo equipamento, que estará preparado para suprir as maiores necessidades dessa população”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

A obra já está em fase de acabamento interno, e nos próximos dias receberá a instalação de esquadrias de alumínio e a finalização do sistema hídrico. A expectativa da Prefeitura é que já no segundo semestre de 2020, o local seja entregue a população.