Vereador pede para que lotérica do campus da Unesp seja transferida para Rubião Júnior

A lotérica foi inaugurada no câmpus da Unesp em março deste ano

Da Redação

Em busca de garantir o acesso mais fácil a moradores do distrito de Rubião Júnior à casa lotérica existente dentro do campus da Unesp, o vereador Curumim [PSDB] encaminhou um requerimento onde pede para que a superintendência geral da Caixa Econômica Federal determine a transferência da unidade para a região central do distrito, beneficiando ainda mais munícipes daquela região.

No requerimento, o vereador justifica que o Distrito possui 10 mil habitantes, sendo que “o acesso a esse equipamento fica distante da área central do Distrito que gera reclamação por parte da população”.

Leia aqui o requerimento.