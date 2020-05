Botucatu: Polícia Militar apreende mais de R$ 3 mil em notas falsas

Constatação do fato ocorreu após denúncia de um comerciante da região

Da Redação

A Polícia Militar realizou na tarde desta sexta-feira, 22 de maio, a apreensão de mais de R$ 3 mil em notas falsas.O fato foi registrado na confluência entre a Rodovia Gastão Dal Farra e a Avenida Zumbi dos Palmares, no bairro 24 de Maio.

Segundo consta em boletim de ocorrência, a constatação do fato ocorreu após denúncia de um comerciante da região, onde o mesmo relatou que dois indivíduos haviam passado nota falsa ao comprar um pacote de laranja. Para o pagamento dos produtos foram utilizadas uma nota falsa de R$ 50, sendo que o comerciante deu R$ 40 em troco. Na sequência, os acusados entraram em um Peugeot 308 e tomaram direção ao Centro de Botucatu. Já a vítima constatou que o dinheiro recebido era falso.

Após a denúncia policiais militares efetuaram patrulhamento pela região e, com base nas características informadas, encontrou o mesmo na Rodovia Gastão Dal Farra, no cruzamento com a Avenida Zumbi dos Palmares. Ao efetuar abordagem, os agentes fizeram a constatação de que com um dos ocupantes do carro havia R$ 450 em espécie, mas se tratavam de notas oficiais. Com o outro ocupante, foram localizados R$ 91 em espécie, também verdadeiros. E no interior do carro, um envelope contendo R$ 420 em notas verdadeiras.

Indagados sobre a nota falsa repassada, os homens confirmaram que em um de seus apartamentos se encontravam notas falsificadas, compradas de um vendedor anônimo por meio de grupo no Whatsapp. Ambos adquiriam três pacotes, pagando R$ 360 por cada. O total adquirido em notas falsas era de R$ 1 mil.

Em diligência nos apartamentos dos indiciados foram encontradas a quantia de 25 notas falsas de R$100, totalizando R$2.500. Também foram encontradas 16 notas falsas de R$50, totalizando R$800.

Em sequência no apartamento em frente ao localizado os ilícitos falsos, foi encontrado em uma gaveta a quantia de R$647,00 proveniente das trocas de notas falsas em comércios de Botucatu, segundo relato dos indiciados.

Encaminhados até o Plantão da Polícia Federal de Bauru, indiciados e vítima, onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão dos indivíduos, conforme o artigo 289, parágrafo 1° do Código Penal.