Câmara Municipal fará audiência pública remota para debater metas fiscais de 2020

Participação da sociedade será assegurada de maneira remota, em tempo real

Da Redação

No dia 28 de maio, a partir das 18h, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara realizará audiência pública onde o Executivo Municipal, através da secretaria de governo, demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais relativas ao primeiro quadrimestre de 2020 (janeiro a abril). A audiência atenderá ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 9º, §4º) e será transmitida ao vivo pela TV Câmara no canal 61.3 da rede aberta e canal 4 da Net, além do site e Facebook.

Assim como já ocorreu recentemente na Casa, a participação da sociedade será assegurada de maneira remota, em tempo real, devido às medidas de prevenção ao contágio pela Covid-19.

As indagações do público deverão ser enviadas por mensagem ao WhatsApp (14) 99610-1981 e serão respondidas ao vivo pelos expositores. A equipe de comunicação da Câmara irá monitorar os comentários da live do evento no Facebook (facebook.com/camarabotucatu) a fim de esclarecer quaisquer dúvidas sobre como participar.

Se porventura o cidadão desejar enviar algum documento para embasar a pergunta, deverá fazer no mesmo momento, enviando arquivo por WhatsApp ou email: tv@camarabotucatu.sp.gov.br

“Assim como nos surpreendemos positivamente com o aumento da participação da sociedade na nossa primeira audiência com interação on-line, no último dia 12 de maio, esperamos que a população acompanhe também a esta audiência e fortaleça, cada vez mais, essa cultura de participação no Legislativo”, fala o presidente da Câmara, vereador Carreira.