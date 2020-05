Coronavírus alcança 500 municípios e provoca 5,7 mil mortes no Estado de SP

São 5.773 óbitos pelo novo Coronavírus, com 215 novas mortes confirmadas nas últimas 24 horas

Da Redação

Nesta sexta-feira (22) o Estado de São Paulo chegou a 76.871 casos confirmados de COVID-19, com mais 3.132 novos registros desde ontem. O vírus continua se espalhando pelo Estado e já alcança 500 municípios paulistas, o equivalente a 77,5 % do território.

São 5.773 óbitos pelo novo Coronavírus, com 215 novas mortes confirmadas nas últimas 24 horas. Pelo menos 229 municípios registram óbitos.

Há 11,6 mil pacientes internados em SP, sendo 4.433 em UTI e 7.176 em enfermaria. Até o momento já ocorreram 15.296 altas de pacientes que tiveram confirmação de COVID-19 e foram assistidos em hospitais de SP.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento a COVID-19 é de 74.7% no Estado de São Paulo e 91.4% na Grande São Paulo.

Perfil da mortalidade

Entre as vítimas fatais estão 3.397 homens e 2.376 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73% das mortes. Observando faixas etárias subdividas a cada dez anos, nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (1.390 do total), seguida por 60-69 anos (1.333) e 80-89 (1.124).

Também faleceram 369 pessoas com mais de 90 anos. Fora desse grupo de idosos, há também alta mortalidade entre pessoas de 50 a 59 anos (820 do total), seguida pelas faixas de 40 a 49 (422), 30 a 39 (238), 20 a 29 (49) e 10 a 19 (17), e 11 com menos de dez anos.

Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia (58,9% dos óbitos), diabetes mellitus (43,5%), doença neurológica (11,3%), doença renal (10,5%) e pneumopatia (9,5%). Outros fatores identificados são imunodepressão, obesidade, asma e doenças hematológica e hepática.

Esses fatores de risco foram identificados em 4.498 pessoas que faleceram por COVID-19 (80,9%).

A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/.