Feriado antecipado altera serviços estaduais na próxima segunda-feira (25)

Da Redação

Em razão da antecipação do feriado estadual de 9 de Julho (celebração da Revolução Constitucionalista de 1932), iniciativa sugerida pelo Governo do Estado para incentivar o isolamento social, alguns serviços estaduais podem ter os horários de funcionamento alterados na próxima segunda-feira (25).

O projeto de lei que antecipa a data foi aprovado nesta sexta-feira (22) pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Confira, a seguir, o esquema de funcionamento de alguns órgãos:

– Poupatempo Digital

Os serviços online Poupatempo (disponíveis no site e pelo aplicativo Poupatempo Digital) estão mantidos normalmente. Os atendimentos continuam sendo realizados de forma remota, por uma equipe de plantão, para atender às necessidades da população.

Pelo aplicativo, é possível acessar os mais de 60 serviços digitais disponíveis no portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), como Atestado de Antecedentes Criminais, serviços da CDHU, Sabesp e Educação, bem como a emissão de boletos e certidões municipais.

– Detran.SP

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) mantém à disposição do cidadão 40 serviços de trânsito online, como os relacionados à Carteira Nacional de Habilitação, veículos (certidão negativa e positiva de propriedade, pesquisa de débitos), infrações (indicação de condutor de multas Detran, consulta de multas, solicitação de conversão de infração em advertência, solicitação de defesas e recursos), entre outros. Clique aqui para ver a relação completa. Também é possível realizar serviços por aplicativos do Detran.SP, disponíveis para as plataformas Android e iOS.