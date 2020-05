Ponto MIS apresenta filme “Beijo no Asfalto”, gratuito e on-line neste sábado, 23

Após a exibição online do filme que acontece às 16 horas

O Ponto MIS – bate-papo de Cinema, programa que apresenta uma sessão de cinema on-line seguida por conversa ao vivo no canal do MIS no YouTube, traz neste sábado, 23, o longa nacional “O beijo no asfalto”, longa de estreia de Murilo Benício na direção, baseado na peça homônima escrita por Nelson Rodrigues.

Após a exibição online do filme (que acontece às 16 horas, mediante inscrição prévia no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchBchPEqCyin2zbmhxgjqnA_MknTumCbwOSrGXMPjJLu_QeA/viewform), acontece, às 18 horas, bate-papo ao vivo com o público no Canal do museu no YouTube, com mediação de Vanise Carneiro (atriz, diretora, educadora e preparadora de elenco) e participação especial de Augusto Madeira (um dos atores do longa), Pablo Ribeiro (responsável pela montagem do filme) e Eduardo Bordinhon (ator e pesquisador de cinema).

Sobre o Pontos MIS

O Pontos MIS é um programa de formação e difusão cultural com atuação em todo o Estado de São Paulo, realizado pelo MIS em parceria com prefeituras locais. Com filmes, oficinas práticas e palestras, o programa tem como objetivo formar novos públicos para o cinema brasileiro e internacional não comercial. Durante a contenção da Covid-19, a programação acontece virtualmente nos canais do MIS.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura

Rua General Teles, 1738 (Espaço Cultural)

Telefone: 3811-1470 / 3811-1471