São Manuel implanta barreira sanitária nos acessos ao município

O prefeito municipal de São Manuel atendendo pedido do Comitê COVID-19 que monitora a situação dos casos de COVID-19 na cidade e diante do “megaferiado” na capital paulista, onde muitos moradores estão viajando para as cidades do interior do Estado, determinou a implantação de barreiras sanitárias, com controle do acesso ao Município de São Manuel, fixas ou móveis, nas principais vias de entrada à cidade, com o objetivo de orientar, controlar o tráfego de pessoas e veículos, impedir a proliferação da infecção pelo coronavírus e realizar um levantamento de dados para estatística epidemiológica.

As barreiras sanitárias foram instaladas desde a última quinta-feira, no acesso pela Mal Rondon sentido cidade, nas proximidades da praça Tonico e Tinoco e outro na vicinal Tarcilio Baroni, na nova rotatória, acesso pela SP-255. Elas irão funcionar até amanhã, sábado, 23, das 8h00 às 17h00.

Estão trabalhando nas abordagens dos veículos de outras cidades, profissionais da Diretoria de Saúde, da Tributação e da Segurança Pública (GCM).

Desde a última quinta-feira, mais de 1330 veículos haviam sido abordados com a aferição de temperatura com termômetro digital; (864 no acesso pela Marechal Rondon e 470 pela vicinal Tarcilio Baroni) a maioria vindo da capital do Estado. Além de medir a temperatura, os ocupantes dos veículos estão sendo orientados com relação a necessidade do isolamento social e tem seus nomes, idades e suas cidades de origem, anotados pela equipe multidisciplinar que está trabalhando.

Nesta sexta-feira ainda, no monitoramento na Tarcilio Baroni, um caso de uma pessoa da cidade de Areiópolis com 38,6 de temperatura foi encaminhada ao Pronto Socorro local e algumas outras, cujas temperaturas estavam acima de 36,5, foram orientadas quanto aos sintomas e providencias em caso de estarem contaminas pelo COVID-19.