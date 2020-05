São Paulo antecipa feriado de 9 de julho para próxima segunda-feira

A mudança foi proposta pelo governador João Doria, em uma tentativa de ampliar o isolamento social

Da Redação

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou na madrugada de hoje (22) o projeto de lei que antecipa para a próxima segunda-feira (25) o feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932, celebrado em 9 de julho. A mudança foi proposta pelo governador do estado, João Doria, em uma tentativa de ampliar o isolamento social em São Paulo.

Na capital paulista, já foram antecipados os feriados de Corpus Christi e da Consciência Negra para ontem (20) e anteontem (21). Hoje, a Prefeitura de São Paulo declarou ponto facultativo, para criar um megaferiado com a emenda com o fim de semana e também com a segunda-feira, conforme aprovado pela Alesp.

No Grande ABC, os prefeitos dos sete municípios que compõe a região entraram em acordo para enviar às Câmaras Municipais a antecipação dos feriados municipais para hoje, estabelecendo, assim, quatro dias de feriado, juntando com a data estadual.

Na cidade de São Paulo, o primeiro dia de feriado registrou 51% de adesão ao isolamento social, segundo o sistema utilizado pelo governo federal que monitora os deslocamentos da população a partir dos telefones celulares. No restante do estado, o índice havia ficou em 49% .