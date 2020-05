Botucatu contabiliza 211 casos confirmados de Covid-19

Aumento deve-se aos casos testados na comunidade

Por Flávio Fogueral

Ao completar dois meses da instituição de quarentena devido a Covid-19, Botucatu registrou 211 casos da doença.

Segundo boletim emitido pelo secretário municipal de Saúde, André Spadaro, o aumento deve-se aos casos testados na comunidade, ação realizada desde meados de abril. São 131 botucatuenses que foram apontados com a doença, ante 1179 exames de pessoas com sintomas de síndrome gripal que apontaram negativos.

Neste sábado, 23 de maio, as redes pública e privada de saúde mantêm 18 pacientes internados, sendo que destes, quatro são confirmados para a Covid-19. Ao todo, 15 botucatuenses estão no Hospital das Clínicas e 3 no Hospital Unimed. Não há paciente originário do município em UTI.

Além destes números, a Cidade também contabiliza 35 altas hospitalares de botucatuenses curados do coronavirus. Em contraponto, ocorreram 7 óbitos decorrentes da doença.