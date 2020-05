São Manuel tem 65% dos casos positivos de coronavírus curados

Os casos positivos de coronavirus no Município estão espalhados por 20 bairros

Da Redação

A Diretoria Municipal de Saúde, atualizando o quadro de casos confirmados, suspeitos e descartados de coronavirus em São Manuel, neste sábado 23, informa que são 152 os casos de pacientes notificados, sendo 32 deles positivos e 112 descartados. Dos casos internados temos: 2 pacientes positivos no HC da Unesp (um, na enfermaria e outro na UTI), 1 caso aguardando resultado de exame que está internado no hospital local (enfermaria COVID).

O resumo de todos os 152 casos notificados de coronavirus na cidade se apresenta da seguinte maneira:

–112 casos foram DESCARTADOS; ou seja, não se tratam de casos relacionados à doença;

-32 casos POSITIVOS, encontram-se na seguinte situação: 2 pacientes internados no Hospital das Clínicas da Unesp em Botucatu (um na enfermaria e um na UTI), 8 pacientes em isolamento social se recuperando em suas residências, 21; ou seja, 65% estão curados e tivemos uma pessoa que veio a óbito.

-São 8 os casos suspeitos que aguardam resultados de exames sendo: 1 paciente internado no hospital local na enfermaria COVID e os 7 demais encontram-se em isolamento social em suas residências.

Os casos positivos de coronavirus no Município estão espalhados por 20 bairros, dos 66 existentes, que estamos dando publicidade neste boletim, que ainda traz os notificados por bairro e a faixa etária (confira os quadros anexos).

A população que apresenta Síndrome Gripal e não se enquadra para notificação e coleta de exame, de acordo com o Protocolo do Ministério da Saúde é acompanhada pela Equipe do Coronavírus de São Manuel e orientada quanto ao isolamento social de 14 dias.