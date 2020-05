Temperatura em Botucatu pode ter mínima de 7 graus durante a semana

Mesmo com o clima mais frio, não há previsão de chuva

Da Redação

Prepare as blusas e o cobertor. A previsão do tempo para a próxima semana é de baixas temperaturas em Botucatu, com mínimas chegando a 6 graus celsius.

Na segunda-feira, 25 de maio, a máxima pode chegar a 19° e a mínima, 7°, sem previsão de chuva.

Na terça-feira, 26 de maio, máxima de 21° e mínima de 6°, com tempo limpo. Já na quarta-feira, 27 de maio, máxima de 22° e mínima de 7°. Na quinta-feira, 28 de maio, máxima de 22° e mínima de 9°. Já na sexta-feira, 29 de maio, máxima de 24° e mínima de 9°. Não há previsão de chuva para estes dias.