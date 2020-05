Vereador pede alteração de horário no transporte coletivo na linha Vitoriana-Botucatu

Horário atual prejudica os trabalhadores do comércio e está causando aglomerações

Da Redação

O vereador Sargento Laudo [PSDB] utilizou seu espaço durante a última sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Botucatu para solicitar por meio de um requerimento, o retorno dos horários das 7h10 e 7h30 da linha que realiza o itinerário entre Vitoriana e Botucatu, visto que o horário atual prejudica os trabalhadores do comércio e está causando aglomerações, aumentando o risco de propagação do novo Coronavírus.

O documento, que foi aprovado pela unanimidade dos demais legisladores, cita que de acordo com as principais autoridades em saúde, uma das principais formas de não disseminar a COVID-19 é evitar aglomerações. O autor da propositura afirma que foi procurado por moradores do distrito de Vitoriana que relataram a falta de disponibilidade de linhas de ônibus que realizam o itinerário até Botucatu.

Segundo o requerimento, encaminhado ao secretário adjunto para assuntos do transporte coletivo, com a volta parcial do comércio no município, muitos moradores de Vitoriana estão encontrando dificuldades para se deslocar até o trabalho, visto que devido à pandemia, as linhas que faziam os horários das 7h10 e 7h30 até Botucatu foram retirada, restando apenas o horário das 6h. Situação que tem causado lotação dos ônibus neste horário da manhã, contrariando assim o isolamento social e aumentando o risco de propagação da pandemia.