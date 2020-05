Zoológico de Bauru adquire novos triciclos para pessoas com problemas de mobilidade

Para uso do equipamento, quando as visitas forem liberadas, é necessário fazer pré-agendamento

Da Redação

O Zoológico Municipal de Bauru adquiriu três novos triciclos elétricos para o uso por parte de pessoas com problemas de mobilidade ou mobilidade reduzida, como idosos e gestantes.

Os veículos foram adquiridos pelo valor total de R$ 39.390,00 com verba do Fundo Municipal de Ampliação e Manutenção do Zoológico e irão substituir os adquiridos em 2016, que não tem mais condições de uso.

Para uso do equipamento, quando as visitas forem liberadas, é necessário fazer pré-agendamento o uso do triciclo, evitando-se dessa forma que ao chegar ao Zoológico, aquele que necessite não encontre o equipamento disponível.