Agente penitenciário morre por Covid-19 em Avaré; cidade tem quatro óbitos pela doença

A cidade contabiliza, portanto, quatro mortes por coronavírus

Do G1

Um agente penitenciário morreu por Covid-19 em Avaré (SP), segundo a assessoria de imprensa da prefeitura. A morte foi informada pela prefeitura neste domingo (24) e trata-se de um homem que tinha outras doenças.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), Benedito Antônio Angelino era funcionário da Penitenciária I “Dr. Paulo Luciano de Campos” de Avaré.

Em nota, a SAP lamentou a morte de Benedito e disse que se solidariza aos familiares. Informou também que não há até o momento casos confirmados de Covid-19 entre presos das unidades de Avaré.

O Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo (SIFUSPESP) divulgou uma nota de pesar e disse que expressa condolências aos familiares, parentes e amigos, e se coloca à disposição da família para o que for necessário.

A cidade contabiliza, portanto, quatro mortes por coronavírus.