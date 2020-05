Pardinho: bloqueio e distribuição de máscaras no combate ao coronavírus

Banner com orientações foram expostos nas entradas da cidade

Da Redação

A Prefeitura de Pardinho realizou neste fim de semana um bloqueio educativo em pontos estratégicos do município como forma de prevenção ao novo coronavírus. A ação se deu por meio da Diretoria de Saúde e em parceria com a Polícia Militar.

Banner com orientações foram expostos nas entradas da cidade, com o intuito de se comunicar com o munícipe e também com visitantes. Houve grande preocupação com o feriado prolongado em São Paulo, epicentro do coronavírus no país e o consequente deslocamento para nosso município.

Uma outra ação de extrema importância foi a distribuição de máscaras para a população em pontos do comércio. O uso da máscara é obrigatório em todo estado e indispensável para evitar a proliferação do vírus.

As máscaras foram feitas pelo Fundo social de Solidariedade para que os comerciantes pudessem distribuí-las. Neste momento Pardinho tem dois casos confirmados de covid-19. Diversas outras ações serão desencadeadas nos próximos dias.