Professores se sentem despreparados para aulas EAD

Diante da nova rotina, 83% dos educadores ainda não conseguiram se adaptar

Da Agência Educa Mais Brasil

Com a necessidade de isolamento social, recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), as aulas foram suspensas no país, em todas as modalidades de ensino. As atividades online foram adotadas pelas instituições de ensino como alternativa à quarentena ocasionada pela pandemia do novo coronavírus.

Para lidar com o novo cenário, as instituições de ensino adotaram a educação a distância (EAD) para continuarem contribuindo com o desenvolvimento dos alunos. Os profissionais precisaram se adequar ao novo formato, mesmo aqueles que não possuíam experiência prévia com a EAD.

A pesquisa “Sentimento e percepção dos professores brasileiros nos diferentes estágios de coronavírus no Brasil” aponta que passados mais de um mês do início da quarentena, 83% dos professores ainda se sente nada ou pouco preparados para o ensino a distância. O levantamento, realizado pelo Instituto Península, avaliou as respostas de 7.734 mil professores de todo o país, entre os dias 13 de abril de 14 de maio de 2020.

Desafios do ensino a distância

O ensino a distância na quarentena possui um aspecto peculiar, porque muitos professores não tiveram contato anteriormente com a modalidade. Esse cenário aparece na pesquisa, que revela uma estatística de 88% de professores que nunca tinham dado aula virtual antes da quarentena.

A Educação Infantil tem sido uma das mais afetadas. Ainda de acordo com a pesquisa, os profissionais da primeira etapa da educação básica são os que se sentem menos preparados para o ensino remoto, cerca de 89%. Por lidarem com crianças de até 5 anos de idade, a interação mediada pelos meios de comunicação digitais se torna um pouco mais complicada. Nesses casos, os educadores precisam realizar verdadeiros malabarismos para produzir as videoaulas e prender a atenção dos alunos.

Especialização para ensino a distância

Para os profissionais que sentiram falta de uma preparação para a Educação a Distância, uma especialização na área é ideal para proporcionar os conhecimentos necessários sobre o processo educativo através dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA).

Diante do atual cenário, uma especialização na área de Educação a Distância é uma oportunidade para se qualificar profissionalmente. Programas de inclusão educacional podem oferecer descontos nas mensalidades dos cursos de pós-graduação e outras modalidades de ensino.

Redes sociais auxiliam no ensino-aprendizagem

Nem todas as instituições de ensino possuem os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) para disponibilizar à comunidade escolar. Além disso, algumas escolas precisaram se adequar à realidade de muitas famílias que não possuem internet de qualidade ou os conhecimentos necessários para utilizar esse tipo de ferramenta. Por conta disso, as redes sociais se tornaram mais uma aliada para que seja possível dar continuidade ao aprendizado dos estudantes.

Outro dado da pesquisa mostra que as redes sociais têm sido a segunda forma de contato mais usada pelos docentes ao longo da quarentena. O Whatsapp ocupa a primeira posição, com 83% de uso, seguido do Facebook, com 44%. Na rede privada, o AVA estão à frente do Whatsapp e redes sociais, e são a principal forma de contato com os alunos. Cerca de 69% dos profissionais utilizam essas plataformas.