Botucatu tem 242 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia

Por Flávio Fogueral

Ao somar os resultados obtidos em análises na comunidade no final de semana, Botucatu chega a 242 casos confirmados de covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus. A informação foi passada nesta terça-feira, 26 de maio, pelo secretário municipal de saúde, André Spadaro.

De acordo com o gestor, 23 botucatuenses foram diagnosticados positivamente no final de semana. No entanto, além das análises em pessoas com sintomas de síndrome gripal e que procuraram a Central Coronavírus (3811-1519), as autoridades começaram a aplicar exames também em pessoas que residam com o paciente. Neste contexto, foram identificadas 9 casos classificados como assintomáticos.

Quanto a assistência, dezenove pessoas encontram-se internadas com coronavírus no município. Doze estão no Hospital das Clínicas e sete no Hospital Unimed. Desse total, sete pessoas são confirmadas para a covid-19.

Botucatu tem ainda sete óbitos decorrentes da doença, com 35 pessoas curadas.