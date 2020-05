Botucatu amplia testagem para familiares de pacientes com síndrome gripal

O teste realizado é o RT-PCR, considerado padrão-ouro para diagnóstico da Covid-19

Da Redação

A Secretaria Municipal de Saúde continua seu trabalho de busca por cidadãos botucatuenses que estejam contaminados pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Além da testagem em todos os pacientes que apresentam síndrome gripal e entram em contato com a Central Coronavírus, o trabalho agora atinge familiares que residem nas mesmas residências destes pacientes.

O teste realizado é o RT-PCR, considerado padrão-ouro para diagnóstico da Covid-19.

“Estamos ampliando os testes de coronavírus na comunidade, implementando novo protocolo denominado busca ativa, testando não só cidadãos com síndrome gripal mas também todos contatos domiciliares dos casos positivos. Se uma pessoa com síndrome gripal for testada e der positivo, automaticamente testaremos todos aqueles que convivem no mesmo imóvel”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

A medida é uma ação de prevenção, já que oferece tratamento precoce e rápido aos contaminados, promovendo o isolamento necessário para que essas pessoas não contaminem outras.

Na primeira semana de testes neste formato, foram detectados 14 casos da comunidade assintomáticos, que moravam no mesmo domicílio de casos confirmados com síndrome gripal.

“Essa medida nos ajudará a descobrir mais pessoas positivas assintomáticas, e consequentemente, definir taxa de contágio e estágio da imunidade de rebanho, dados imprescindíveis para controle da epidemia em nosso município. É mais uma ação que só é possível pelo importante esforço dos nossos profissionais de saúde, investimentos da Prefeitura de Botucatu e Hemocentro através do Hospital da Clínicas e Faculdade de Medicina de Botucatu”, finaliza André Spadaro, Secretário Municipal de Saúde.