Botucatu chega a 252 casos confirmados de covid-19

Por Flávio Fogueral

Com novos testes realizados na comunidade Botucatu chegou nesta quarta-feira, 27 de maio, a 252 casos confirmados de covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus. Os números foram divulgados pelo secretário municipal de saúde, André Spadaro.

Segundo o gestor, foram 1407 dos testes realizados em botucatuenses com sintomas de síndrome gripal referenciados pela Central Coronavírus (3811-1519) que apontaram negativos para a presença do vírus SARS-Cov2. No entanto, 169 pacientes tiveram confirmadas a presença da doença.

Quanto a assistência de pacientes em Botucatu, 18 pacientes estão internados para os cuidados de saúde. Onze estão no Hospital das Clínicas de Botucatu, vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que sete estão no Hospital Unimed. Dois pacientes estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Até o momento, a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 47% pelo HC e 20% na Unimed.

Desde o início da pandemia Botucatu contabiliza sete óbitos, com 35 pessoas curadas da doença.