Câmara Municipal voltará a debater mudanças no perímetro urbano de Botucatu

Devido ao feriado estadual antecipado para a segunda-feira, 25 de maio (referente a 9 de julho – Dia da Revolução Constitucionalista), a sessão ordinária da semana na Câmara Municipal de Botucatu aconteceu na terça-feira, 26. Na pauta de discussão constavam dois projetos de lei.

De autoria do vereador Curumim, o PL 31/2020 nomeou de “Albertino Ereno” a rua 3 localizada no loteamento Residencial Recanto dos Jatobás. A matéria foi aprovada por unanimidade.

Já o segundo projeto em pauta, que dispõe sobre novas delimitações do perímetro urbano do município, recebeu um pedido de vista da vereadora Rose Ielo. O pedido de vista, diferentemente do de adiamento, não precisa de aprovação dos demais vereadores para ser aceito. Assim, o PL 10/2020, de iniciativa do prefeito, retorna ao plenário na próxima sessão ordinária.

No pequeno expediente, os vereadores ainda aprovaram 17 requerimentos e três moções. Os detalhes de todas as proposituras podem ser conferidos no site da Câmara: www.camarabotucatu.sp.gov.br.