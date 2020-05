Castelo-Rá-Tim-Bum está de volta em live e exposição virtual gratuita nesta sexta-feira (29)

A partir do dia 29 o público poderá rever a exposição acessando um tour virtual 360°

Da Redação

Entre julho de 2014 e janeiro de 2015, o MIS apresentou a mostra Castelo-Rá-Tim-Bum – A exposição, uma homenagem ao programa infantil da TV Cultura que em 2014 completou 20 anos do início de sua veiculação. Concebida pela equipe do Museu da Imagem e do Som com apoio da TV Cultura/Fundação Padre Anchieta, a mostra prestou um tributo ao programa que é considerado um dos melhores produtos audiovisuais da história da televisão brasileira.

A exposição, a mais visitada da história do MIS com mais de 410 mil visitantes, volta a ser lembrada nesses 50 anos do MIS com um bate-papo especial, que vai reunir parte do elenco da série, entre eles Pascoal da Conceição, o Dr.Abobrinha, e Angela Dip, a Penélope. A mediação fica por conta de André Sturm, curador da exposição e ex-diretor do MIS.

Além do bate-papo, a partir do dia 29 o público poderá rever a exposição acessando um tour virtual 360° e relembrar todos o ambientes e emoções da mostra.

Clique aqui para assistir