Fundo Social de Avaré doa cobertores a famílias em vulnerabilidade social

Proposta do município é fazer frente à demanda diante da suspensão momentânea da Campanha do Agasalho

Da Redação

O Fundo Social de Avaré está doando cobertores a pessoas em situação de vulnerabilidade. A ação é voltada principalmente para núcleos familiares que tiveram a rotina dificultada pela pandemia do coronavírus.

Na sexta-feira, 22, a Prefeitura da Estância Turística de Avaré decretou estado de calamidade pública por conta da pandemia do coronavírus.

A proposta do município é fazer frente à demanda diante da suspensão momentânea da Campanha do Agasalho, que deveria ter iniciado em 1º de maio.

As cidades paulistas aguardam a orientação do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp), organizador da iniciativa, sobre como a edição de 2020 será executada diante da necessidade de isolamento social.

Serviço

Os interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência. O atendimento é com horário marcado para evitar aglomeração.

O Fundo Social fica na Rua Rio Grande do Sul, nº 1842. O agendamento pode ser feito pelo telefone (14) 3731-2658.