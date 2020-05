Pandemia: apenas 15% dos profissionais de saúde se sentem preparados, diz FGV

Menos de um a cada três (32,97%) profissionais afirmou ter recebido materiais adequados

Da Rede Brasil Atual

A grande maioria (68%) dos profissionais de saúde se sentem despreparada para lidar com o combate à pandemia de coronavírus no Brasil. Dentre agentes comunitários, enfermeiros, médicos e demais integrantes das equipes ampliadas, apenas 15% afirmam se sentirem preparados.

Os dados são da pesquisa intitulada A pandemia de Covid-19 e os profissionais de saúde pública no Brasil, realizada pelo Núcleo de Estudos da Burocracia (NEB), da Escola de Administração de Empresa de São Paulo (EAESP) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O levantamento virtual foi realizada entre os dias 15 de abril e 1º de maio de 2020, com 1.456 profissionais que atuam nas diferentes esferas da saúde pública em todos os estados do país.

A principal consequência da falta de condicionamento para lidar com a pandemia – que inclui treinamento, acesso a equipamentos de proteção individual (EPIs), acesso a informação, suporte governamental e políticas de suporte emocional – é que nove em cada 10 profissionais que atuam na linha de frente do combate à doença dizem sentir medo do coronavírus.

Mais da metade (55%) afirma conhecer alguém – colegas de trabalho ou familiares – que se contaminou ou foi diagnosticado com suspeita de covid-19.

Vulnerabilidade

Em apresentação virtual nesta terça-feira (26), a professora da EAESP-FGV e coordenadora do NEB, Gabriela Lotta, destacou que o Brasil lidera o ranking de mortes dos profissionais de saúde em decorrência da doença, respondendo por 50% dos óbitos em todo o mundo.

“A pesquisa mostra que os profissionais de quem mais dependemos para enfrentar a pandemia estão em situação de extrema vulnerabilidade. Há escassez de equipamentos de proteção, faltam informações e suporte governamental e a maioria não se sente preparada para lidar com a crise.”