Semana Nacional dos Museus será celebrada com debates on-line

A Secretaria Municipal de Cultura de Botucatu realizará a partir de sexta-feira, 29, mais uma edição da Semana Nacional de Museus. Diferente dos outros anos, a pandemia do novo coronavírus mudou a forma de comemorar a data. Ao invés de encontros presenciais e visitas aos museus, nesta edição, as conversas serão on-line.

A Semana é uma realização da Secretaria de Cultura, junto com a Pinacoteca Fórum das Artes, do Museu de Arte Contemporânea Itajahy Martins (MAC) e do Museu Histórico e Pedagógico Francisco Blasi. Nela, será realizada uma série de atividades on-line para discutir temas como diversidade e inclusão. A programação será estendida até dia 05 de junho com lives (transmissões ao vivo por meio de redes sociais) abertas a todos.

A primeira conversa on-line será nesta sexta-feira, 29, às 15 horas, e a transmissão ocorrerá pelo canal no You Tube da Secretaria de Cultura (https://www.youtube.com/channel/UCtXDZ2UfWZMlgdx76Y0FjEA).

Os primeiros convidados para o debate são a Rede MUSEOLOGIA KILOMBOLA, com a temática NEGRAS MEMÓRIAS: O Papel da Museologia Kilombola em Tempos de Resistência. Neste dia, a conversa será sobre as narrativas vigentes, na Cultura, na Sociedade, na Museologia, na História, nos Quilombos e Favelas; com a participação dos integrantes da Rede: Nutyelly Cena de Oliveira (Universidade Federal de Goiás-UFG), Lucas Ribeiro (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia-UFRB), Vitor Luiz Medeiros de Souza (Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG) e Alexsandro Trigger da UFMG e do MUQUIFO (Museu dos Quilombos e Favela Urbanos).

Na próxima semana, os encontros on-line serão nos dias 03, 04 e 05 de junho. Na quarta-feira, 03, o tema será Museus e Direitos Culturais, com participação de Gabriela Aidar, coordenadora dos Programas Educativos Inclusivos do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo.

Na quinta-feira, 04, o tema será Museus e Inclusão de Públicos com Deficiência, com Amanda Tojal, Museóloga, Educadora e Consultora de Acessibilidade Cultural. E na sexta-feira, 05, a programação se encerra com a discussão sobre Arte Contemporânea a partir de Willie Bester – Trajetória, Processo e Exposições. A convidada é Carol Tornich, Artista Visual, Jornalista e Mestre em Artes pela USP.

