Avaré cancela edição 2020 da Fampop

Redação

Duramente afetado pelos efeitos da Covid-19, o setor cultural é um dos que mais sofre por conta da pandemia do coronavírus. Por conta da crise sanitária, dois importantes eventos do calendário oficial da Secretaria Municipal da Cultura não poderão ser realizados em 2020: o Arraiá do Nhô Musa e a Feira Avareense da Música Popular (Fampop), programados respectivamente para junho e setembro.



“É com muita tristeza que a Prefeitura se vê forçada a cancelar tanto o Arraiá do Nhô Musa quanto a Fampop. Em ambos há grandes aglomerações públicas, o que torna arriscado realizá-los nesse clima de emergência sanitária por conta dos efeitos da pandemia. Vale ressaltar que o Nhô Musa, que estava descontinuado antes da nossa gestão, foi resgatado por nós. Só no ano passado, 17 instituições foram beneficiadas pela edição”, explica o secretário da Cultura Diego Beraldo.

Desde março, a pasta já teve de cancelar outros eventos previstos no calendário como o 1º de Maio com Arte, o Circuito SESC de Artes, a III Feira do Livro e a Festa das Mães, tradicionalmente realizada no Jardim Brasil.

Também estão suspensos outros projetos como os bailes do Viva o Largo São João, Cultura no Horto, Banda Marcial Municipal e Oficinas Culturais. O cancelamento dos dois eventos já foi definido por conta da logística que os antecede. No caso da Fampop, por exemplo, há o período de inscrições, a necessidade de definição da grade de espetáculos artísticos e a realização de licitação para contratação de artistas.

“Estamos, entretanto, atentos e procurando manter o que for possível para que o setor não acumule ainda mais perdas. Por isso, somos solidários à classe artística nessa fase tão difícil para toda a humanidade”, ressaltou Diego Beraldo.