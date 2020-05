Botucatu chega a 256 casos de covid-19; são 81 bairros afetados pela doença

Neste momento, 22 pacientes estão internados com suspeitas e confirmados pela covid-19

Por Flávio Fogueral

Com os novos resultados de testes realizados na comunidade, Botucatu contabiliza 256 casos confirmados de covid-19, doença aguda causada pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia. As informações oficiais foram passadas nesta quinta-feira, 28 de maio, pelo secretário municipal André Spadaro.

Além disso, a doença teve casos registrados em 81 bairros de Botucatu, conforme a Prefeitura local. Quanto aos testes feitos na comunidade, foram 1495 testes apontados como negativos para a presença do vírus SARS-Cov2, enquanto que em 173 botucatuenses foram diagnosticados com a doença.

Neste momento, 22 pacientes estão internados com suspeitas e confirmados pela covid-19. O Hospital das Clínicas tem 14 botucatuenses internados, sendo que um na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Já 8 pessoas estão no Hospital Unimed, com um na UTI.

Botucatu contabiliza sete óbitos decorrentes da covid-19, com 35 pessoas curadas.

Bairros com incidência de covid-19

Centro

Vila Antarctica

Vila Maria

Vila São Judas Tadeu

Parque das Cascatas

Altos do Paraíso

Parque Santa Inês

Jardim Mirante

Vila Auxiliadora

Vila Carmelo

Jardim Universitário

Jardim Itamaraty

Residencial Cedro

Bairro Alto

Cohab 1

Vale do Sol

Jardim Brasil

Vila Rodrigues Alves

Residencial Ouro Verde

Jardim são José

Jardim Planalto

Jardim Peabiru

Jardim Cristina

Recanto Azul

Vila Jardim

Jardim Santa Helena

Vila dos Lavradores

Jardim do Bosque

Parque Laguna

Jardim Dona Nicota de Barros

Vila São Lúcio

Flora Rica

Conjunto Habitacional Roque Ortiz Filho

Jardim Dom Henrique

Vila Nossa Senhora de Fátima

Chácara Santo Antônio

Vila São Francisco

Jardim Ciranda

Jardim Santa Mônica

Jardim Ypê

Vila Eni

Vila Nova Botucatu

Vila Assunção

Morada do Sol 2

Jardim São Vicente

Vila Nogueira

Parque Marajoara

Vila Éden

Jardim Ypiranga

Monte Mor

Vila Santa Clara

Vista Linda

Jardim Nossa Senhora das Graças

Vila Real

Vila São Luiz

Jardim Santa Cecília

Jardim Europa

Conjunto Habitacional Arnaldo Leotta de Melo

Jardim Parque Braga

Vila Santa Catarina

Jardim Eldorado

Vila Formosa

Vista Alegre

Convívio

Jardim Continental

Conjunto Habitacional Antonio Herminio Delevedove

Vila Moreira

Maria Luiza

Santo Antônio de Sorocaba

Vitoriana

Arlindo Durant

Lavapés

Jardim Flamboyant

Jardim Bom Pastor

Vila Santa Terezinha

Califórnia 1

Parque dos Pinheiros

Vila Padovan

Vila São Lúcio

Vila Pinheiro Machado