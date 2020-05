Câmara Municipal de Botucatu implanta aplicativo gratuito para smartphones

Novidade busca aproximar e dar ainda mais transparência aos atos da Legislativo

Da Redação

A partir desta semana, a Câmara Municipal de Botucatu passa a contar com mais um meio de comunicação e interação com os botucatuenses: um aplicativo gratuito para smartphones. A novidade busca aproximar e dar ainda mais transparência aos atos da Legislativo.

Com o app, os cidadãos podem enviar mensagens diretamente aos vereadores, o que possibilita uma comunicação mais ágil entre população e Câmara. Além disso, a ferramenta permite a busca de proposituras e suas tramitações, legislação municipal, atas de sessões, listagem dos vereadores em exercício e a frequência em sessões, pautas de ordem do dia, votações, entre outros. As informações são extraídas diretamente do banco de dados do sistema de processo legislativo utilizado pela Casa, apresentando, assim, uma experiência de atualizações em tempo real.

Outra inovação é o acesso e acompanhamento das solicitações realizada na Ouvidoria da Câmara. Com essa opção, o usuário pode se cadastrar e acompanhar a tramitação de sua solicitação através de um protocolo.

“O importante é estarmos cada vez mais conectados ao cidadão. Com esse aplicativo, diminuímos a distância entre o Legislativo e a comunidade, fortalecendo a transparência da nossa gestão”, comenta o presidente da Câmara, vereador Carreira (PSDB).

O aplicativo está disponível para smartphones com sistema Android, através de download gratuito pela Play Store da Google, e para iPhones com sistema iOS, através da App Store da Apple.