Senai doa 5 mil máscaras para hospital de São Manuel

Da Prefeitura de São Manuel

Na tarde desta quarta-feira, 27, a diretoria do hospital da Casa Pia São Vicente de Paulo, comandada por Walter Boccardo recebeu a doação de mais 5.000 máscaras cirúrgicas, doadas pela escola do SENAI de Botucatu, totalizando 10.000 as doações recebidas.

A nova doação atendeu a uma solicitação da Administração Municipal, feita através do diretor de Indústria e Comércio, Edinho Baptistão, que a fez diretamente ao presidente da FIESP/CIESP, Paulo Skaf, que imediatamente encomendou a Escola do SENAI de Botucatu, que confeccionasse e entregasse mais 5.000 máscaras cirúrgicas ao hospital de São Manuel.