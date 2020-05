Stadtbus tem 100% da frota aprovada em programa sustentável

Empresa faz a higienização diária de seus 28 veículos, tanto na parte interna, quanto na externa

Da Redação

A Stadtbus, empresa que opera no transporte coletivo de Botucatu, teve a aprovação de 100% de sua frota no Despoluir, Programa Ambiental do Transporte da Confederação Nacional do Transporte (CNT), do Serviço Social do Transporte (SEST) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT).

O reconhecimento do programa atesta o compromisso da empresa em controlar a emissão de gases poluentes e aumentar a segurança dos trabalhadores e usuários do serviço. Além disso, contribui para um desenvolvimento sustentável global, gerando um bem-estar social, por meio de boas práticas.

A Stadtbus faz a higienização diária de seus 28 veículos, tanto na parte interna, quanto na externa. Os carros também rodam, sempre que possível, com as janelas abertas.

Despoluir

O Programa Ambiental do Transporte – Despoluir foi criado como uma iniciativa conjunta da CNT, do SEST e do SENAT. Ele se consolida como grande parceiro dos transportadores por meio de diversas ações que promovem o bem-estar, mudam mentalidades e multiplicam conhecimentos.

Nesse processo, o trabalhador do setor é a peça fundamental, tornando-se um disseminador de boas práticas socioambientais. Com o Programa, a CNT, o SEST e o SENAT estimulam e defendem um transporte cada vez mais limpo, eficiente e sustentável, trazendo benefícios não só para os seus trabalhadores, mas também para toda a sociedade.