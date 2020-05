AAB reabrirá aos associados a partir do dia 3

Funcionamento ocorrerá parcialmente, das 6 as 22 horas

Da Redação

A Associação Atlética Botucatuense (AAB) comunicou a reabertura do clube a partir da próxima quarta-feira, 3 de junho. A decisão vem com a flexibilização do comércio e atividades não essenciais após a quarentena contra Covid-19.

Segundo comunicado da AAB, o funcionamento ocorrerá parcialmente, das 6 as 22 horas, de segunda a sexta-feira. Momentaneamente não haverá atendimento aos finais de semana.

O uso de máscaras será obrigatório, sendo que todos associados e funcionários passarão por aferição da temperatura corporal. Serão disponibilizados itens de higienização como álcool em gel na portaria 1. O clube também deixará apenas um acesso a suas dependências.

No comunicado, a diretoria pede que cada pessoa leve garrafas de água próprias para evitar o uso de bebedouros. Também será proibido o uso de duchas das dependências do clube.

Associados podem obter informações adicionais pelo telefone: 3882-1866.