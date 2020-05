Anhembi realiza transmissão online da tradicional missa da Festa do Divino

Igreja em parceria com a Prefeitura farão uma live na Missa de Pentecostes

Da Redação

Realizada há mais de 150 anos e parte do calendário de eventos do Estado de São Paulo, a Festa do Divino de Anhembi é o maior evento turístico do município atraindo em torno de 50 mil pessoas todos os anos. Em 2020, porém, devido à pandemia do Coronavírus, boa parte das festividades, como a viagem da Irmandade e o encontro das canoas, que reúne milhares às margens do rio Tietê, não poderão acontecer.

Para que a tradição não seja rompida, a Igreja em parceria com a Prefeitura farão uma live na Missa de Pentecostes. A transmissão online acontece neste domingo, 31, à partir das 9h nas páginas da Pastoral da Juventude de Anhembi, na página oficial da Prefeitura e também no Youtube.

Além da missa principal, no domingo, outras missas que fazem parte do ritual da Festa, também estão tendo transmissões ao vivo. Dias 27, 28 e 29 acontece o Tríduo de Pentecostes e dia 30, a Adoração ao Santíssimo.

A fama da festa colocou inclusive Anhembi entre as concorrentes ao Prêmio Top Destinos Turísticos deste ano na categoria Turismo Religioso, vencida por Itú-SP.