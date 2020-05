Botucatu: academias deverão reabrir nesta segunda com treinos individualizados, distanciamento e cuidados de higiene

Será proibido fazer revezamento nos aparelhos, cada pessoa terá de fazer seu treino individual até o final em cada aparelho. Após a utilização de cada aparelho, deverá ser realizada a higienização.

Os bebedouros e chuveiros não poderão ser utilizados nas academias. Os alunos deverão levar, de casa, toalha e sua própria garrafa de água. As aulas em grupos estão suspensas.

As academias deverão fechar, pelo menos, uma vez por dia para realizar a higienização total do espaço, portas, janelas e superfícies, além dos aparelhos de ginástica.

A abertura está seguindo todos os critérios de segurança de outras atividades, como comércio, alimentação e igrejas, para evitar a transmissão comunitária da Covid-19.

De acordo com o artigo 8º, do Decreto Municipal 12.005, a fiscalização será exercida por meio da vigilância sanitária, fiscais de posturas e demais autoridades designadas, devendo inicialmente promover a orientação e recomendação, e, caso não sejam acatadas as recomendações emitidas pelos órgãos de fiscalização, proceder à notificação do estabelecimento, aplicando o disposto no Código Sanitário Estadual, com imposição de multas, cassação do alvará e lacração do estabelecimento, sem prejuízo das demais sanções a serem aplicadas.

O artigo 9º aponta que os estabelecimentos são responsáveis pelo cumprimento das regras previstas neste Decreto, devendo fiscalizar o pleno atendimento das disposições pelos empregados e/ou colaboradores, bem como pelos consumidores.