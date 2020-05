Com restrições, Shopping Botucatu retomará atividades na segunda-feira (1º)

Na próxima segunda-feira, 1º de junho, o Shopping Botucatu retomará suas atividades seguindo todas as normas de saúde indicadas pelas autoridades para combate à disseminação do novo coronavírus (COVID-19). Ao longo do período em que esteve fechado, a administração do empreendimento e os lojistas se prepararam para que o retorno do atendimento ao público seja feito com total segurança à todos os seus frequentadores e colaboradores.

O Shopping Botucatu seguirá rígidos protocolos de segurança para garantir a saúde dos clientes. Dentre as ações implantadas estão: totens de álcool em gel nas entradas; tapetes antibactericidas para desinfectar os calçados; uso obrigatório de máscaras por parte dos funcionários e lojistas; reforço na frequência de limpeza e desinfecção de áreas públicas, realizada agora de três em três horas; filtros de ar condicionado trocados com mais frequência e com a instalação de pastilhas antibactericidas; indicações de distanciamento por todo o shopping; área reservada para idosos na Praça de Alimentação com barreiras em material acrílico; Cinefllix, Faculdade Galileu, Parks&Games e área kids permanecerão fechados; serviço de empréstimo de carrinhos de bebê suspenso; eventos e ações infantis e de entretenimento suspensos; seguem em operação os sistemas de drive thru e delivery; dentre outras.

O empreendimento também seguirá com a campanha de conscientização para os clientes e manterá alternativas de operações sem contato com o público (com a implantação de vendas online – marketplace).

Além disso, antes de entrarem no empreendimento, lojistas, funcionários e colaboradores passarão por uma triagem diária com aferição de temperatura e um moderno túnel de desinfecção. É válido lembrar que, de acordo com o decreto estadual vigente, os clientes também devem circular obrigatoriamente de máscara.

Outra medida adotada será o horário reduzido de funcionamento que passará a ser: lojas: de segunda a domingo e feriados, das 12 às 20h e praça de alimentação das 11 às 21 horas. Casa Lotérica de segunda a sexta-feira:10 às 19 horas. Sábado: das 10 às 16h.

Nesta segunda-feira, 1º, o empreendimento inaugura uma nova operação: a Sorvetes Naturais. Com tradição na cidade por oferecer sorvetes diferenciados, esta será mais uma opção de alimentação. Estão previstas para os próximos dias a reinauguração do Burguer King (em um novo espaço) e inauguração da Mandalla Tattoo.

Serviço – O estacionamento segue gratuito.