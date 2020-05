Comerciantes rejeitam “calçadão provisório” na Amando de Barros para reabertura do comércio

Da Redação

Uma das alternativas vislumbradas pela Prefeitura de Botucatu para dinamizar o atendimento e garantir distanciamento entre os consumidores nesta nova etapa da retomada do atendimento das lojas, a implantação de um “calçadão” provisório na Rua Amando de Barros, foi rejeitada pelos comerciantes e empresários.

Pesquisa realizada pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e pelo Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Botucatu (Sincomerciários), mensurou a opinião de 86 empresários instalados no principal corredor comercial e empresarial botucatuense.

Desse total, 53 votos foram pelo não fechamento da Rua Amando no período de 1º a 12 de junho. Já 33 comerciantes e empresários manifestaram-se favoráveis à implantação do “calçadão” provisório. Com isso, o tráfego e estacionamento de veículos estará liberado na Rua Amando de Barros.

A possibilidade foi aventada em reunião entre Poder Público com comerciantes durante reunião realizada na quarta-feira, 27 de maio, onde foram apresentadas as medidas de reabertura. Uma das ideias era transformar a Amando de Barros, nos trechos entre a Rua Prefeito Tonico de Barros com a Rua Djalma Dutra. O intuito era dispersar filas e evitar aglomerações.