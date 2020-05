Enfermagem da Unesp recebe doação de calçados para estudantes

O curso de enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp) foi contemplado com uma doação de calçados próprios para profissionais de saúde, especialmente para o enfrentamento do novo coronavírus (SARS-COV-2). A contribuição é da empresa da cidade de Franca, e foi realizada pelo programa Parceiros pela Vida Unesp (

De acordo com a coordenadora do conselho de curso de graduação em enfermagem, professora Marli Terezinha C. Duarte, a contribuição “foi muito importante, primeiro pela finalidade do calçado para os estudantes, além do que chega neste momento em que todos estamos angustiados, tristes e isso (doação) gerou muita motivação para os alunos e professores”, frisou a docente.

A doação dos 128 pares obedeceu a um levantamento feito pela própria professora Marli para saber o número que cada estudante calça, otimizando o processo. “Queremos, em nome da Diretoria e do curso de Enfermagem, agradecer ao Sr. Camilo (proprietário da Soft Works EPI Calçados LTDA) pela ajuda”, concluiu a professora.