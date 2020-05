HellgadeN lança o seu primeiro Lyric Vídeo

Para o guitarrista, Caick Gabriel, essa é uma música que expressa toda a energia visceral da banda

Da Redação

A banda de trash/groove metal botucatuense HellgardeN disponibilizou para os fãs da banda e do gênero musical o seu mais novo lyric vídeo para a última faixa do álbum de estreia ‘Making Noise, Living Fast’, via gravadora americana Brutal Records: a emblemática “Possessed By Noise”.

No vídeo animado, criado pelo designer gráfico Raoni Hoseph e usando o trabalho do artista Marcelo “Draw Or Die”, divulgada nas camisetas oficiais lançadas pela banda em sua loja virtual.

Para o guitarrista, Caick Gabriel, essa é uma música que expressa toda a energia visceral da banda. “Ela demostra essa nossa vontade de estar nos palcos. Usamos a arte para ilustrar o que mostramos nos nossos shows. Ou seja, ‘Mosh Or Die!’”, acrescenta.

“Para mim é aquela faixa ‘sem tempo ruim’, que vai dar um uma levantada no seu astral a qualquer hora que você for ouvir, completa o baterista Matheus Barreiros. Para o baixista Guilherme Biondo, o som representa o que é o HellgardeN. “Pura energia, potência e sangue fervendo por puro ‘barulho’”.

“É uma conexão da banda com os fãs do metal. A letra há frases que expressam esses sentimentos como, por exemplo, ouvidos apitando com barulho, sentir o ‘inferno’ e, até mesmo, ficar louco com o som. A dica é: aumente o volume e pire insanamente!”, finaliza Diego Pascuci, o vocalista do HellgardeN.

“Possessed By Noise” [Lyrici Vídeo Official]: https://youtu.be/1- or4fl48J8

SÉRIE DE LIVES DO METAL

Mesmo ainda em isolamento social devido a pandemia do COVID19, a banda começará uma série de LIVES com amigos de outras bandas. A primeira será com os amigos da banda de trash metal Stab, de Piracicaba/SP. Eles conversarão sobre as carreiras da banda, atualidades no meio e algumas curiosidades

A estreia será amanhã, sábado, dia 30 de maio, as 15h, em seu Instagram oficial: @OfficialHellgarden.

Faixas de “Making Noise, Living Fast”:

1- Spit on Hipocrisy

2- Evolution or Destruction

3- Learned to Play Dirty

4- Fuck the Consequences

5- Brainwash

6- Making Noise, Living Fast

7- Believe in Yourself or Die

8- Possessed by Noise

Duração: 34:28

Arte de capa HellgardeN

Foto da capa: Ste de Carvalho

Estilo: Heavy Metal/Thrash Metal/Groove Metal

Gravadora: Brutal Records

Produção: Lisciel Franco

Engenheiro de Gravação: Roberto Carvalho

Masterização: Alan Douches (Motörhead e Sepultura).

“Learned To Play Dirty” [Official Videoclipe]: http://bit.ly/ 2HkpNyR

Live Show de lançamento de “Making Noise, Living Fast”: https://youtu.be/ XuLWP9ePzpE

Para adquirir “Making Noise, Living Fast”:

Brasil: https://bit.ly/2Rnt4TP

Europa: https://bit.ly/2VgStQ7

USA/Canada: https://bit.ly/2Ro10PV

HellgardeN foi formado em 2015, na cidade de Botucatu, em São Paulo, e é formado atualmente por:

Diego Pascuci – Vocais

Caick Gabriel Cavallari – Guitarras

Matheus Barreiros – Bateria

Guilherme Biondo – Baixo

Mais Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/ OfficialHellgardeN/

Instagram: https://www.instagram.com/ officialhellgarden/

Spotify: https://open.spotify.com/ artist/5TaQEYrbgw7mdKGtVNI2ye

Apple Music: https://music.apple.com/us/ artist/hellgarden/1469178501

Deezer: https://www.deezer.com/br/ artist/67890532

Itunes: https://apple.co/2yu2wJT

Mais: https://linktr.ee/ HellgardeNPreOrder