São Manuel lança selo e carimbo comemorativo aos seus 150 anos

O selo postal comemorativo representa a preservação da história são-manuelense, que ficará devidamente registrada

Da Redação

A Administração Municipal de São Manuel através das Diretorias de Turismo, Comunicação e Administração, firmou contrato com a Empresa Brasileira de Correis e Telégrafos, lançando selo e um carimbo comemorativos aos 150 anos de nossa cidade.

A cerimônia de lançamento aconteceu na sala de reuniões do prédio da Prefeitura Municipal na tarde desta sexta-feira, 29, e contou com as presenças das seguintes autoridades: do prefeito municipal Ricardo Salaro, do diretor de Turismo, Tiago Donini, do diretor de Administração, Tácio Bertozo, do assessor Neto Jacóia, da chefe do setor de Protocolo, Luciana Fidencio Shinozaki, do gerente de atividades dos correios, André Willian M. de Lima, do coordenador de atendimento e vendas, Gilberto Aparecido Nunes, da chefe de seção filateria, Célia Octaviani e da coordenadora administrativa, Maria Isabel Lorcato.

A arte da criação do selo foi realizada por Neto Jacoia, onde o selo será utilizado em todas correspondências postadas pela Prefeitura Municipal de 01/06 até 31/12/2020 e o carimbo utilizado nas chancelas das correspondências postadas na agência do correio local, no período de 01 a 30/6/2020.

O selo postal comemorativo representa a preservação da história são-manuelense, que ficará devidamente registrada.