AAF reabirá academia a partir de segunda-feira, 1º de junho

Da Redação

A Associação Atlética Ferroviária (AAF) anunciou o retorno das atividades de sua academia a partir de segunda-feira, 1º de junho, conforme recomendações do decreto municipal após dois meses de quarentena. A abertura, poreém, será gradual, segundo a direção do clube.

O horário de funcionamento será reduzido, inicialmente, para segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas; fechada das 13 às 14 horas para higienização; aberta das 14 às 20 horas. Sábados, domingos e feriados permanecerá fechada. No entanto, a academia já não abria aos domingos.

Todas as medidas de segurança foram providenciadas, dentre elas: distanciamento entre os equipamentos, instalação de trocadores de ar, isolamento de áreas, pontos de álcool em gel para desinfecção das mãos, dentre outras. Será obrigatório o uso de máscaras e mais orientações serão fornecidas presencialmente.

No sábado, 30 de maio, os funcionários do setor receberam instruções de especialista médico sobre as normas de segurança que serão adotadas no clube para combate ao novo coronavírus (COVID-19).