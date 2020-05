Acidente envolve 4 veículos em Rubião Júnior; homem de 64 anos dirigia embriagado

Homem de 64 anos apresentava sinais de embriaguez

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu na noite de sexta-feira, 29 de maio, a um caso de acidente de trânsito envolvendo quatro veículos no Distrito de Rubião Junior.

O fato, ocorrido na Avenida Raymundo Puty, foi motivado pela colisão de um GM Monza que, ao trafegar sentido Rubião Junior/Centro, invadiu a pista contrária. Colidiu com outros veículos e atingiu frontalmente um Honda City, ocupado por um casal e um bebê de dois meses. Mulher e crianças foram encaminhadas com lesões leves ao Hospital das Clínicas.

Os agentes da GCM verificaram que condutor do GM Monza apresentava sinais de embriaguez. Foi então feito o teste com etilômetro, mostrando valor acima do permitido por lei.

O homem, de 67 anos foi conduzido do Plantão Policial, onde constatou-se haver mais ocorrências contra o mesmo por embriaguez ao volante. Autor do acidente foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itatinga.

Dirigir sob efeito de álcool é considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) gerando a suspensão do direito de dirigir por doze meses e multa de até R$ 2.934,70, devido à incidência do fator multiplicador de 10 vezes.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados devido a lei federal 13.869, conhecida por Lei do Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.