Botucatu amplia locais para coleta de exames de Covid-19

Serão mais de 100 testes por dia, com o resultado saindo em 48 horas

Da Redação

Botucatu ampliará para sete o número de postos e unidades de saúde que recolherão materiais para diagnóstico da covid-19, doença aguda causada pelo novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo prefeito Mário Pardini em sua rede social.

Além do Hospital do Bairro, e dos postos de saúde da Cohab 1, Cohab 4, Centro de Saúde Escola da Vila Ferroviária e Rubião Júnior, já estamos colhendo no posto do Parque Marajoara nesta semana e a partir de semana que vem serão colhidos exames também no Posto do Jardim Iolanda.