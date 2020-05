Botucatu: Morre homem esfaqueado em churrasco; autor do crime foi capturado.

O agressor já foi capturado e preso

Do Leia Notícias

De acordo com informações passadas ao Jornal Leia Notícias, um dos dois homens que foram esfaqueados em um churrasco na região do Comerciários e Jardim Regina, em Botucatu, na tarde deste sábado, 30, não resistiu aos ferimentos e faleceu. A vítima fatal seria um homem de 34 anos.

Segundo informações iniciais, estaria ocorrendo um churrasco em uma residência e um homem, que mora na vizinhança, foi até o local e iniciou uma briga com o dono da casa, que também foi esfaqueado e está internado no HC de Botucatu. A vítima fatal, que era visita no churrasco, teria tentado defender o anfitrião e foi atingido no peito.

A equipe de Resgate do SAMU foi ao local, mas um dos homens teria falecido no local. O outro foi levado ao Hospital das Clínicas e estaria em estado grave.

O agressor já foi capturado e preso. Os nomes não foram divulgados até o momento. A Polícia Militar está apresentando a ocorrência.