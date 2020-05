Prestes a flexibilizar quarentena, Botucatu atinge seu menor nível de isolamento social

A média de Botucatu, na sexta-feira, 29, de 40%, marcada como vermelha no mapa pelo Governo de SP

Do Leia Notícias

Pela terceira vez nos últimos quatro dias, o Isolamento Social em Botucatu atinge sua pior taxa, a de 40%, atingindo o nível de alerta no Estado de São Paulo.

De acordo com Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP), do Governo de SP, a Taxa de Isolamento Social de Botucatu, na sexta-feira (29), foi a mesma de quarta-feira (27) e de terça-feira (26), de 40%, e segue muito abaixo do aceitável pela Organização Mundial de Saúde, que aponta a taxa de 70% como o ideal para coibir a proliferação da Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus.