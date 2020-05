São Manuel conta com lavatório em praça pública

Entretanto, é preciso que a população utilize o espaço de higienização

Da Redação

A Sabesp instalou nesta semana, no jardim público de São Manuel, um lavatório, com água e sabão, para que a população possa higienizar as mãos.

Água e sabão são os principais produtos para a higienização de nossas mãos e mais uma vez a Sabesp vem contribuir para as ações que são desenvolvidas pela Diretoria Municipal de Saúde, para o enfrentamento da pandemia.

Com a flexibilização do comércio, onde muitos segmentos que estão fechados poderão abrir suas portas, poderemos ter um aumento do número de pessoas circulando pela região central da cidade, que além dos estabelecimentos comerciais, tem também instalados, as instituições financeiras na região.

Entretanto, é preciso que a população utilize o espaço de higienização, tomando as precauções necessárias, sem desperdício e ainda ajudando na manutenção. No local existe uma pia, com água e sabão que a população poderá recorrer para a higienização das mãos.