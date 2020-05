Bauru: calçadão da Batista recebe limpeza para reabertura do comércio

Medida se faz necessária em virtude da reabertura do comércio em geral

Da Redação

A Prefeitura de Bauru, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, Meio Ambiente, Emdurb e Departamento de Água e Esgoto, realizou neste domingo, 31, limpeza e higienização de toda extensão do Calçadão da Rua Batista de Carvalho.

A medida se faz necessária em virtude da reabertura do comércio em geral, em conformidade com o Pacto Regional, visando contribuir com a diminuição do risco de contágio pelo novo coronavírus.