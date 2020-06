Botucatu acumula 297 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia

Botucatu tem 7 óbitos decorrentes da doença e 169 pessoas recuperadas

Por Flávio Fogueral

Com as atualizações de exames no final de semana, Botucatu chegou a 297 casos confirmados de covid-19, doença aguda causada pelo novo coronavírus, desde a confirmação da doença no município em meados de março. A informação foi passada pelo secretário de saúde, André Spadaro.

Segundo o gestor, as confirmações ocorreram após os exames realizados diretamente na comunidade, onde 210 botucatuenses foram apontados como positivos e 1744 pessoas com síndrome gripal tendo os testes negativos para o vírus SARS-Cov2. Estas amostragens são feitas desde abril.

Quanto aos casos confirmados, 111 pessoas estão em isolamento domiciliar, recebendo tratamento para a doença. Já dez botucatuenses com covid-19 encontram-se internadas em unidades de saúde credenciadas seja pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou pela rede privada.

Botucatu ainda tem sete óbitos decorrentes da doença e 169 pessoas recuperadas desde o início da pandemia.