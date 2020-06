Botucatu: mais de 100 funcionários foram demitidos da Caio nesta segunda-feira

Do Leia Notícias

A Caio Induscar de Botucatu anunciou a demissão de funcionários na manhã desta segunda-feira, 1º de junho. As demissões estão ocorrendo devido a paralisação das vendas de ônibus, problema que já vinha sendo administrado pela empresa desde o ano passado, mas que chegou ao limite da empresa com a crise sanitária provocada pela Covid-19.

A Caio não confirmou o número de demitidos, porém algumas pessoas que foram dispensadas da empresa entraram em contato com o Jornal Leia Notícias e informaram que apenas nesta segunda-feira, 1º, foram 150 demitidos e este número deverá se repetir, diariamente, até quinta-feira, quando totalizaria cerca de 600 pessoas. A Caio não confirmou a informação à redação do Leia Notícias e a assessoria disse que na terça-feira poderá dar um posicionamento.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu, Cláudio Beiço, foram 130 funcionários demitidos nesta segunda-feira. “A proposta inicial da empresa era a demissão de 47% do efetivo, depois de muitas negociações chegamos a 8%, graças ao bom trabalho em conjunto do Sindicato e a Diretoria da Caio. Hoje foram 130 demissões. A previsão é que amanhã ocorram mais 130, aí encerram as demissões. Na quarta e na quinta vamos fazer a votação para um novo acordo, com estabilidade até 30 de novembro”, disse Beiço ao Jornal Leia Notícias.

As empresas do Grupo Caio em Botucatu empregam mais de 5 mil trabalhadores. O setor fabril é considerado o maior empregador industrial e no setor metalúrgico e mecânico da região.