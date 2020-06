No 1º dia da retomada das atividades econômicas, isolamento social na Cidade foi o 3º pior de todo o Estado, 40%

Botucatu ficou 7% abaixo da média estadual

Do Leia Notícias

Nesta segunda-feira, 1º de junho, o primeiro dia de flexibilização das atividades comerciais em Botucatu após o novo Decreto Municipal, que teve intensa movimentação de consumidores, também refletiu em uma baixa taxa de Isolamento Social.

De acordo com Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP), do Governo de SP, na segunda-feira, 1º de junho, a taxa de Isolamento Social em Botucatu foi de 40%, igualando os piores níveis atingidos durante a quarentena. Comparando individualmente com todas as outras cidades do Estado de São Paulo, Botucatu teve a 3ª pior taxa de Isolamento Social, ficando na frente apenas de Araçatuba (38%) e Presidente Prudente (39%).