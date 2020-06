Botucatu: 57% dos contaminados com Covid-19 na Cidade estão recuperados e curados da doença

do Leia Notícias

Nesta terça-feira, 2 de junho, o Secretário de Saúde de Botucatu, Dr. André Spadaro, divulgou uma nova atualização sobre a situação da Covid-19 entre moradores de Botucatu.

De acordo com o Secretário, a Cidade conta com 299 casos positivos, entre eles estão 7 óbitos, 9 pacientes internados nos hospitais da Cidade, 111 pacientes em observação domiciliar e 172 pessoas recuperadas e curadas da Covid-19. o que representa 57% do total de infectados.