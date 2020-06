Botucatu tem mais duas mortes por Covid-19; total de vítimas fatais chega a 9

Vítimas eram pacientes que apresentavam comorbidades e problemas crônicos de saúde

Por Flávio Fogueral

Mais duas mortes foram confirmadas em Botucatu decorrentes de covid-19, doença aguda causada pelo novo coronavírus. Os óbitos ocorreram na segunda e terça-feira, dias 1º e 2 de junho. Com isso, a Cidade chega a nove vítimas fatais da doença.

Segundo o secretário municipal de saúde, André Spadaro, o óbito ocorrido na segunda-feira, 1º de junho, foi no Hospital das Clínicas e o de terça-feira, 2 de junho, no Hospital Unimed. O gestor ressalta que faltavam testes de confirmação da presença do coronavírus.

Spadaro frisa que ambos eram pacientes que apresentavam comorbidades e problemas crônicos de saúde. No entanto, o secretário não informou idade e nem sexo das vítimas.